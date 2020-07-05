Вертолёт санавиации транспортировал пациента в Детскую областную больницу Твери

5 Июль 2020 2020-07-05T16:55:58+03:00

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4 июля потребовалось привлечение санитарной авиации МЧС России для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в Детскую областную клиническую больницу города Твери.

С аэродрома Змеево вертолёт КА-32 МЧС России с бригадой врачей вылетел в 22:11. Пациент находился в ЦРБ Торопецкого района. Через шесть часов, в 4:03 вертолет вернулся на аэродром Змеево в Тверь. К 4:30 пациент был доставлен в ДОКБ города Твери на реанимобиле.

- Авиация МЧС России – один из наиболее оперативных и эффективных способов помощи населению. Она незаменима при тушении крупных техногенных и природных пожаров, оказании гуманитарной помощи, необходимости срочной транспортировки пострадавших в том или ином происшествии или просто тяжелобольных людей в медицинские учреждения, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области 8-(4822)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU