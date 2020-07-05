За последние сутки число заболевших коронавирусом особенно выросло в Калининском районе

5 Июль 2020 2020-07-05T11:40:59+03:00

Оперативный штаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 в Тверской области на 5 июля

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По данным на 5 июля в Тверской области зафиксировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Всего 2842 заболевших излечились от инфекции с начала пандемии. Такие данные приводит региональный оперштаб.

- За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 120091, в том числе за последние сутки их было проведено 682, - говорится в официальном релизе областного правительства.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3835 ковида. 80 человек умерли.

Топ-5 городов, где больше всего заражённых не меняется с начала эпидемии. Здесь на первом месте по-прежнему областном столица - плюс 9 заболевших за сутки. Следом за Тверью (по наибольшему количеству заболевших за сутки) идет Калининский района. За прошедший день + 8 человек.

Города-лидеры по числу инфицированных коронавирусом в Тверской области (в скобках - прирост заболевших за сутки):

Тверь 1299 (+9 за сутки)

Кимры 542 (+3)

Конаковский район 342 (+6)

Лихославльский район 235 (+1)

Калининский район 220 (+8).

ИСТОЧНИК KP.RU