2020-07-05T11:40:59+03:00
Общество

За последние сутки число заболевших коронавирусом особенно выросло в Калининском районе

Оперативный штаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 в Тверской области на 5 июля
Ирина СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Статистика коронавируса за сутки в Тверской области. Фото: ПТОСтатистика коронавируса за сутки в Тверской области. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

По данным на 5 июля в Тверской области зафиксировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Всего 2842 заболевших излечились от инфекции с начала пандемии. Такие данные приводит региональный оперштаб.

- За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 120091, в том числе за последние сутки их было проведено 682, - говорится в официальном релизе областного правительства.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3835 ковида. 80 человек умерли.

Топ-5 городов, где больше всего заражённых не меняется с начала эпидемии. Здесь на первом месте по-прежнему областном столица - плюс 9 заболевших за сутки. Следом за Тверью (по наибольшему количеству заболевших за сутки) идет Калининский района. За прошедший день + 8 человек.

Города-лидеры по числу инфицированных коронавирусом в Тверской области (в скобках - прирост заболевших за сутки):

Тверь 1299 (+9 за сутки)

Кимры 542 (+3)

Конаковский район 342 (+6)

Лихославльский район 235 (+1)

Калининский район 220 (+8).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области открыли сезон черники
В Тверской области мужчина захотел покататься на чужом «Фольксвагене», но перехотел, когда его остановила полиция
При продаже кухонного гарнитура через интернет мужчина в Тверской области лишился почти 500 тысяч рублей
Для жителей Твери началась регистрация к марафону Забег.РФ
Тверская группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга» устроит интернет-стрим в новом составе
За последние сутки число заболевших коронавирусом особенно выросло в Калининском районе
В Тверской области от коронавируса за сутки 37 человек выздоровели, а трое умерли
Вертолёт санавиации транспортировал пациента в Детскую областную больницу Твери
Сотрудники МЧС Тверской области дезинфицируют школы накануне ЕГЭ
Пенсионерке в Твери понравился смартфон девушки, и она украла его
Администрация Твери: "Граффити Солженицына закрасили по решению суда"
На мокрой дороге в Твери столкнулись "Лада" и мотоцикл
Граффити с изображением Солженицына в Твери все-таки закрасили
За последние сутки Тверь остается лидером по количеству заболевших коронавирусом
В лесах Тверской области противопожарный режим продлен до 31 августа
В Тверской области от коронавируса за сутки 94 человека выздоровели, а трое умерли
Женщина в Тверской области погибла, спускаясь по простыням с пятого этажа
Музей имени Лизы Чайкиной в Твери приглашает на выставки, посвященные 75-летию Победы
В Тверской области проведут онлайн-викторину «Чесменское сражение»
В Тверской области в связи с пандемией продолжается закупка оборудования для больниц
В Тверской области синие пассажирские автобусы выйдут на маршруты в Ржеве и Старице
В Твери начался основной период сдачи ЕГЭ
В Тверской области планируется дать работу на лето не менее 3500 подросткам
В Твери Заволжье встало в огромных пробках из-за ремонта дороги
Пополнить баланс ЕСПБ жители Твери смогут до 5 июля включительно