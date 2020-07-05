За последние сутки число заболевших коронавирусом особенно выросло в Калининском районе
По данным на 5 июля в Тверской области зафиксировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 37 человек. Всего 2842 заболевших излечились от инфекции с начала пандемии. Такие данные приводит региональный оперштаб.
- За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 120091, в том числе за последние сутки их было проведено 682, - говорится в официальном релизе областного правительства.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3835 ковида. 80 человек умерли.
Топ-5 городов, где больше всего заражённых не меняется с начала эпидемии. Здесь на первом месте по-прежнему областном столица - плюс 9 заболевших за сутки. Следом за Тверью (по наибольшему количеству заболевших за сутки) идет Калининский района. За прошедший день + 8 человек.
Города-лидеры по числу инфицированных коронавирусом в Тверской области (в скобках - прирост заболевших за сутки):
Тверь 1299 (+9 за сутки)
Кимры 542 (+3)
Конаковский район 342 (+6)
Лихославльский район 235 (+1)
Калининский район 220 (+8).
ИСТОЧНИК KP.RU
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