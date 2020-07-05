В Тверской области от коронавируса за сутки 37 человек выздоровели, а трое умерли
Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 5 июля
на 5 июля зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба в Тверской области на 5 июля зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего на 5 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3835 человек, инфицированных COVID-19.
В настоящее время 913 (цифра за сутки не изменилась) заражённых изолированы.
2842 пациента с начала пандемии выздоровели. Это плюс 37 человек за сутки. К сожалению, 80 человек умерли с начала эпидемии, трое из них скончались за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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