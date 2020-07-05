В Тверской области от коронавируса за сутки 37 человек выздоровели, а трое умерли

5 Июль 2020 2020-07-05T11:14:17+03:00

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 5 июля

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По данным оперативного штаба в Тверской области на 5 июля зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего на 5 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3835 человек, инфицированных COVID-19.

В настоящее время 913 (цифра за сутки не изменилась) заражённых изолированы.

2842 пациента с начала пандемии выздоровели. Это плюс 37 человек за сутки. К сожалению, 80 человек умерли с начала эпидемии, трое из них скончались за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU