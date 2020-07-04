Сотрудники МЧС Тверской области дезинфицируют школы накануне ЕГЭ

4 Июль 2020 2020-07-04T22:47:25+03:00

При обработке школ сотрудники МЧС используют специальную экипировку и средства индивидуальной защиты. Фото: ГУ МЧС Тверской области

При этом используются специальная экипировка и средства индивидуальной защиты

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Личный состав Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона принимает участие в дезинфекции общественных мест, общественного транспорта и социально значимых объектов. Сотрудниками используются специальная экипировка и средства индивидуальной защиты.

4 июля перед началом ЕГЭ была оказана помощь по санитарной обработке школ муниципалитетов с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области уточняют, что сотрудники МЧС применяют действенные дезинфицирующие средства, но которые не представляют угрозы для людей, животных и окружающей среды.

- Обрабатываются дверные ручки, входные группы, выключатели, лестничные перила, подоконники. Особое внимание уделяется контактным поверхностям - столам, стульям.

Все работы согласованы с администрацией муниципалитета и руководством учреждения, используется

ИСТОЧНИК KP.RU