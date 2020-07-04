Пенсионерке в Твери понравился смартфон девушки, и она украла его
4 июля в субботу с заявлением в полицию обратилась 28-летняя тверичанка. Она сообщила, что у нее был похищен мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей в то время, когда она совершала покупки в магазине, находящемся в поселке Химинститута.
Приехавшие на место полицейские провели опрос свидетелей происшествия, а также посмотрели записи с расположенных в магазине камер наблюдения.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий им удалось установить личность злоумышленницы. Ей оказалась пожилая женщина в возрасте 68 лет. Подозреваемая была задержана и призналась в содеянном. Похищенный телефон вернули владелице.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - комментируют в УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU