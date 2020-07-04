Пенсионерке в Твери понравился смартфон девушки, и она украла его

4 Июль 2020 2020-07-04T18:47:43+03:00

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4 июля в субботу с заявлением в полицию обратилась 28-летняя тверичанка. Она сообщила, что у нее был похищен мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей в то время, когда она совершала покупки в магазине, находящемся в поселке Химинститута.

Приехавшие на место полицейские провели опрос свидетелей происшествия, а также посмотрели записи с расположенных в магазине камер наблюдения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий им удалось установить личность злоумышленницы. Ей оказалась пожилая женщина в возрасте 68 лет. Подозреваемая была задержана и призналась в содеянном. Похищенный телефон вернули владелице.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - комментируют в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU