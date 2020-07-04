На мокрой дороге в Твери столкнулись "Лада" и мотоцикл
Угрозы жизни у пострадавших нет
ДТП произошло после дождя. Фото: УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:
4 июля в Твери прошел сильный дождь. Вследствие этого в городе увеличилось количество ДТП.
Одно из них произошло днем в микрорайоне Мамулино на улице Оснабрюкская у дома № 27. Авария произошла с участие мотоцикла и автомобиля "Лада".
- Угрозы для пострадавших нет. Оба водителя были трезвые. Мотоцикл был зарегистрирован, соответствующая категория у водителя имеется, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU