На мокрой дороге в Твери столкнулись "Лада" и мотоцикл

4 Июль 2020 2020-07-04T16:36:47+03:00

ДТП произошло после дождя. Фото: УГИБДД по Тверской области

Угрозы жизни у пострадавших нет

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4 июля в Твери прошел сильный дождь. Вследствие этого в городе увеличилось количество ДТП.

Одно из них произошло днем в микрорайоне Мамулино на улице Оснабрюкская у дома № 27. Авария произошла с участие мотоцикла и автомобиля "Лада".

- Угрозы для пострадавших нет. Оба водителя были трезвые. Мотоцикл был зарегистрирован, соответствующая категория у водителя имеется, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU