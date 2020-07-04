За последние сутки Тверь остается лидером по количеству заболевших коронавирусом
По данным на 4 июля в Тверской области зафиксировано 42 новых случаев коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 94 человека. Всего 2805 заболевших излечились от инфекции. Такие данные приводит региональный оперштаб.
- За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 119345, в том числе за последние сутки их проведено 943, - говорится в официальном релизе областного правительства.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3795 ковида. 77 человек умерли.
Топ-5 городов, где больше всего заражённых не меняется с начала эпидемии. Здесь на первом месте областном столица - плюс 10 заболевших за сутки.
Города-лидеры по числу инфицированных коронавирусом в Тверской области (в скобках - прирост заболевших за сутки):
Тверь 1290 (+10 за сутки)
Кимры 542 (+3)
Конаковский район 336 (+4)
Лихославльский район 234
Калининский район 212 (+2).
ИСТОЧНИК KP.RU
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