За последние сутки Тверь остается лидером по количеству заболевших коронавирусом

4 Июль 2020 2020-07-04T11:53:17+03:00

За сутки на первом месте областном столица - плюс 10 заболевших. Фото: ПТО

Оперативный штаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 в Тверской области на 4 июля

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По данным на 4 июля в Тверской области зафиксировано 42 новых случаев коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 94 человека. Всего 2805 заболевших излечились от инфекции. Такие данные приводит региональный оперштаб.

- За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 119345, в том числе за последние сутки их проведено 943, - говорится в официальном релизе областного правительства.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3795 ковида. 77 человек умерли.

Топ-5 городов, где больше всего заражённых не меняется с начала эпидемии. Здесь на первом месте областном столица - плюс 10 заболевших за сутки.

Города-лидеры по числу инфицированных коронавирусом в Тверской области (в скобках - прирост заболевших за сутки):

Тверь 1290 (+10 за сутки)

Кимры 542 (+3)

Конаковский район 336 (+4)

Лихославльский район 234

Калининский район 212 (+2).

ИСТОЧНИК KP.RU