В Тверской области от коронавируса за сутки 94 человека выздоровели, а трое умерли
Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 4 июля
За сутки выздоровело 94 человека. Фото: ПТО
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По данным оперативного штаба в Тверской области на 4 июля зафиксировано 42 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего на 4 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3795 человек, инфицированных COVID-19.
В настоящее время 913 (- 55 за сутки) заражённых изолированы.
2805 пациентов с начала пандемии выздоровели. Это плюс 94 человека за сутки. 77 человек скончались с начала эпидемии, трое больных умерли в минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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