В Тверской области от коронавируса за сутки 94 человека выздоровели, а трое умерли

4 Июль 2020 2020-07-04T11:15:41+03:00

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 4 июля

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По данным оперативного штаба в Тверской области на 4 июля зафиксировано 42 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего на 4 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3795 человек, инфицированных COVID-19.

В настоящее время 913 (- 55 за сутки) заражённых изолированы.

2805 пациентов с начала пандемии выздоровели. Это плюс 94 человека за сутки. 77 человек скончались с начала эпидемии, трое больных умерли в минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU