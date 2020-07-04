2020-07-04T11:02:36+03:00
Происшествия

Женщина в Тверской области погибла, спускаясь по простыням с пятого этажа

Полиция разбирается в случившемся
Ирина ТАРАСОВА
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На место трагедии прибыли сотрудники полиции и медики. Фото: Вконтакте, "Подслушано у медиков г. Тверь"На место трагедии прибыли сотрудники полиции и медики. Фото: Вконтакте, "Подслушано у медиков г. Тверь"
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В Конаково Тверской области женщина погибла при попытке спуститься по простыням с пятого этажа. Трагедия произошла утром 4 июля.

О ЧП сообщили в группе "Подслушано у медиков г. Тверь". Сотрудники скорой помощи выехали по указанному адресу на проспект Ленина. На месте уже дежурили сотрудники полиции. Но по приезду смогли констатировать лишь смерть.

Погибшей оказалась 60-летняя женщина. По какой-то причине она оказалась запертой дома. Чтобы выйти из квартиры, женщина связала все имеющиеся дома простыни в одно полотно. Однако, сорвалась с него. Пострадавшая от полученных травм погибла на месте.

В деталях случившегося разбирается полиция.

Женщина сорвалась с простыней и погибла. Фото: Вконтакте, "Подслушано у медиков г. Тверь"

Женщина сорвалась с простыней и погибла. Фото: Вконтакте, "Подслушано у медиков г. Тверь"

ИСТОЧНИК KP.RU

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