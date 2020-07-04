Музей имени Лизы Чайкиной в Твери приглашает на выставки, посвященные 75-летию Победы
Тверской областной Дом народного творчества приглашает на выставки в Музейно-выставочный центр им. Л.Чайкиной ТОДНТ (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16).
Две из них приурочены к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
До 11 июля можно посетить экспозицию изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Памятью живы будем» (возрастное ограничение 6+).
Экспозиция объединяет широкий спектр изобразительного и декоративно-прикладного творчества: живопись, ткачество, вышивку, художественную керамику, лоскутное шитьё, резьбу и роспись по дереву, батик, текстильную игрушку и многое другое.
Посетители увидят портреты, пейзажи и натюрморты, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
По 29 августа здесь же проходит фотодокументальная выставка «Бессмертный полк. Эпизоды войны» (возрастное ограничение 6+).
На ней представлена фотодокументальная хроника военных лет и рассказывается о судьбах бессмертных героев.
Посетители увидят снимки корреспондентов ТАСС, фотографии фронтовых корреспондентов и любительские фото самих участников войны. Это и эпизоды боевых действий, и групповые снимки, и портреты военных лет. Часть экспонируемых фотографий и документов представлена посетителям впервые.
Также на выставке представлены военные документы и письма, которые, отражают реальные факты операций и боевых действий, проводимых на территории Калининской области.
ИСТОЧНИК KP.RU