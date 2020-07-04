2020-07-04T10:13:20+03:00
Звезды

Музей имени Лизы Чайкиной в Твери приглашает на выставки, посвященные 75-летию Победы

В центре на эту темы представлены две экспозиции
Ирина ТАРАСОВА
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Тверской областной Дом народного творчества приглашает на выставки в Музейно-выставочный центр им. Л.Чайкиной ТОДНТ (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16).

Две из них приурочены к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

До 11 июля можно посетить экспозицию изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Памятью живы будем» (возрастное ограничение 6+).

Экспозиция объединяет широкий спектр изобразительного и декоративно-прикладного творчества: живопись, ткачество, вышивку, художественную керамику, лоскутное шитьё, резьбу и роспись по дереву, батик, текстильную игрушку и многое другое.

Посетители увидят портреты, пейзажи и натюрморты, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

По 29 августа здесь же проходит фотодокументальная выставка «Бессмертный полк. Эпизоды войны» (возрастное ограничение 6+).

На ней представлена фотодокументальная хроника военных лет и рассказывается о судьбах бессмертных героев.

Посетители увидят снимки корреспондентов ТАСС, фотографии фронтовых корреспондентов и любительские фото самих участников войны. Это и эпизоды боевых действий, и групповые снимки, и портреты военных лет. Часть экспонируемых фотографий и документов представлена посетителям впервые.

Также на выставке представлены военные документы и письма, которые, отражают реальные факты операций и боевых действий, проводимых на территории Калининской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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