В Тверской области проведут онлайн-викторину «Чесменское сражение»

3 Июль 2020 2020-07-03T20:06:40+03:00

Поучаствовать в ней может любой жедающий

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7 июля в День воинской славы России - День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении в регионе организуют онлайн-викторину.

Она пройдет в режиме онлайн на платформе MyQuiz в 12.00. Для того, чтобы поучаствовать в викторине, посвященной Чесменскому сражению, необходимо пройти регистрацию, указав своё имя и место проживания. Лучше это сделать за 15 минут до начала онлайн-игры.

Победитель получит памятный приз.

Напомним, что главным героем Чесменского сражения стал морской офицер Дмитрий Ильин - уроженец Весьегонского уезда Тверской губернии (ныне Лесной район). Это именно он командовал брандером, в результате действий которого сгорел почти весь турецкий флот.

Более 120 лет назад в селе Застижье лейтенанту Ильину установили памятник. Недавно его территория была благоустроена.

В 2000 году в честь Дмитрия Ильина назвали корабль Черноморского флота, а в 2005 году – улицу в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU