В Тверской области проведут онлайн-викторину «Чесменское сражение»
7 июля в День воинской славы России - День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении в регионе организуют онлайн-викторину.
Она пройдет в режиме онлайн на платформе MyQuiz в 12.00. Для того, чтобы поучаствовать в викторине, посвященной Чесменскому сражению, необходимо пройти регистрацию, указав своё имя и место проживания. Лучше это сделать за 15 минут до начала онлайн-игры.
Победитель получит памятный приз.
Напомним, что главным героем Чесменского сражения стал морской офицер Дмитрий Ильин - уроженец Весьегонского уезда Тверской губернии (ныне Лесной район). Это именно он командовал брандером, в результате действий которого сгорел почти весь турецкий флот.
Более 120 лет назад в селе Застижье лейтенанту Ильину установили памятник. Недавно его территория была благоустроена.
В 2000 году в честь Дмитрия Ильина назвали корабль Черноморского флота, а в 2005 году – улицу в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU