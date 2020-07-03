2020-07-03T18:57:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области в связи с пандемией продолжается закупка оборудования для больниц

В ближайшее время ожидаются новые поставки
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
В регионе создано 2000 коек в инфекционных госпиталях, по данным оперштаба из них свободно 1011. Фото: ПТОВ регионе создано 2000 коек в инфекционных госпиталях, по данным оперштаба из них свободно 1011. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Сегодня оперштаб региона напомнил, что в Тверской области с 12 июня постепенно сокращается число пациентов в инфекционных госпиталях. Фиксируется увеличение количества выздоровевших.

С 12 июня еженедельно снижение количества заболевших составляет порядка 20 %. Если с 8 по 14 июня было зафиксировано 595 случаев заражения COVID-2019, то с 15 по 21 июня – 484, а с 22 июня по 28 июня – 390. На 35,8 % снизилась и динамика регистрации внебольничных пневмоний. Это данные оперштаба.

Всего в регионе создано более 2000 коек, из них в настоящее время свободно 1011 – более 50%.

При этом губернатор Игорь Руденя 3 июня на заседании оперштаба подчеркнул, что важно поддерживать высокий уровень готовности региональной системы здравоохранения к противостоянию пандемии.

В связи с коронавирусом приобретено несколько компьютерных томографов. Два из них уже используют в Ржевской ЦРБ. Установлен КТ в Кимрской ЦРБ. Там идет работа по устройству входной группы. В Калининской ЦРБ запуск томографа запланирован на ближайшее время. В июле начнут использовать и томограф в Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице №6. Еще один аппарат будет поставлен осенью в клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Также на заседании штаба обсуждалась установка КТ в Конаковской ЦРБ.

Кроме того, в регион поставлено более 170 аппаратов ИВЛ. На очереди ещ 10. Кроме того, в июне для больниц было приобретено 180 многофункциональных кроватей. Также продолжены закупки бронхоскопов, аппаратов УЗИ, увлажнителей кислорода, дефибрилляторов, мониторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области проведут онлайн-викторину «Чесменское сражение»
В Тверской области в связи с пандемией продолжается закупка оборудования для больниц
В Тверской области синие пассажирские автобусы выйдут на маршруты в Ржеве и Старице
В Твери начался основной период сдачи ЕГЭ
В Тверской области планируется дать работу на лето не менее 3500 подросткам
В Твери Заволжье встало в огромных пробках из-за ремонта дороги
Пополнить баланс ЕСПБ жители Твери смогут до 5 июля включительно
Две тверские пенсионерки вышли в финал 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
В Твери предстанут перед судом грабители магазинов
В Твери в ближайшее время снимут три художественных фильма
В Тверской области за два дня Ржевский мемориал посетили 12 тысяч человек
Угон автомобиля раскрыт в Тверской области
17-летняя девушка, которую разыскивали в Тверской области, все это время находилась у знакомого
Ещё 11 человек заболели за сутки коронавирусом в Калининском районе
В Тверской области от коронавируса за сутки выздоровели 93 человека, а двое - умерли
Школьники Тверской области написали сказки о папах
Более 4000 новых мусорных контейнеров отправлено в районы Тверской области
"Мерседес" улетел в кювет под Вышним Волочком Тверской области
Несколько артиллерийских снарядов нашли под Ржевом в Тверской области
В Тверской области иностранец забил свою жену до смерти и закопал тело, ему дали девять лет
Четверо людей избили мужчину в Тверской области, от чего он умер
Игорь Руденя сообщил, сколько миллиардов вложили в экономику Тверской области в связи с коронавирусом
Доктор биологических наук прокомментировал нападение бобра на рыбака в Тверской области
Губернатор сообщил, где откроют летние детские лагеря в Тверской области
Игорь Руденя в прямом эфире дал оценку итогам голосования в Тверской области
Игорь Руденя рассказал о том, что чувствовал на открытии Ржевского мемориала
В результате удара металлической балкой при ДТП в Твери пешеход получил перелом ноги