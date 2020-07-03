В Тверской области в связи с пандемией продолжается закупка оборудования для больниц

3 Июль 2020 2020-07-03T18:57:15+03:00

В регионе создано 2000 коек в инфекционных госпиталях, по данным оперштаба из них свободно 1011. Фото: ПТО

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Сегодня оперштаб региона напомнил, что в Тверской области с 12 июня постепенно сокращается число пациентов в инфекционных госпиталях. Фиксируется увеличение количества выздоровевших.

С 12 июня еженедельно снижение количества заболевших составляет порядка 20 %. Если с 8 по 14 июня было зафиксировано 595 случаев заражения COVID-2019, то с 15 по 21 июня – 484, а с 22 июня по 28 июня – 390. На 35,8 % снизилась и динамика регистрации внебольничных пневмоний. Это данные оперштаба.

Всего в регионе создано более 2000 коек, из них в настоящее время свободно 1011 – более 50%.

При этом губернатор Игорь Руденя 3 июня на заседании оперштаба подчеркнул, что важно поддерживать высокий уровень готовности региональной системы здравоохранения к противостоянию пандемии.

В связи с коронавирусом приобретено несколько компьютерных томографов. Два из них уже используют в Ржевской ЦРБ. Установлен КТ в Кимрской ЦРБ. Там идет работа по устройству входной группы. В Калининской ЦРБ запуск томографа запланирован на ближайшее время. В июле начнут использовать и томограф в Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице №6. Еще один аппарат будет поставлен осенью в клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Также на заседании штаба обсуждалась установка КТ в Конаковской ЦРБ.

Кроме того, в регион поставлено более 170 аппаратов ИВЛ. На очереди ещ 10. Кроме того, в июне для больниц было приобретено 180 многофункциональных кроватей. Также продолжены закупки бронхоскопов, аппаратов УЗИ, увлажнителей кислорода, дефибрилляторов, мониторов.

ИСТОЧНИК KP.RU