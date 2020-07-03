2020-07-03T16:51:59+03:00
Общество

В Тверской области синие пассажирские автобусы выйдут на маршруты в Ржеве и Старице

Вопрос обсуждался на совещание в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
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На совещании в областном правительстве представлены дорожные карты внедрения новой модели пассажирских перевозок в Ржеве и Старице. Фото: ПТОНа совещании в областном правительстве представлены дорожные карты внедрения новой модели пассажирских перевозок в Ржеве и Старице. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя провел совещание 3 июня. На нем. в частности, рассмотрены дорожные карты по внедрению новой транспортной модели на территориях Ржева и Ржевского района, Старицкого района.

Там проанализирован пассажиропоток, внесены предложения по оптимизации маршрутов, структуре автобусного парка, представлены экономические показатели.

Начата и работа по проработке внедрения ногвой модели в Торжке, Вышневолоцком городском округе, Кимрах и Конаково.

Кроме того, на совещании рассмотрены вопросы, связанные с развитием трамвайного сообщения в городе Твери.

Новая транспортная модель начала действовать в Твери и Каллининском районе 3 февраля 2020 года.

В тверской агломерации действуют 85 маршрутов, курсируют более 470 синих автобусов.

Перевозчик ООО «Верхневолжское АТП» принял на работу более 860 водителей. В июле на работу выйдут еще около 120 человек, прошедших обучение и получивших права категории Д.

Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99. С начала ее внедрения общее число обращений составило свыше 68 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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