В Тверской области синие пассажирские автобусы выйдут на маршруты в Ржеве и Старице
Губернатор Игорь Руденя провел совещание 3 июня. На нем. в частности, рассмотрены дорожные карты по внедрению новой транспортной модели на территориях Ржева и Ржевского района, Старицкого района.
Там проанализирован пассажиропоток, внесены предложения по оптимизации маршрутов, структуре автобусного парка, представлены экономические показатели.
Начата и работа по проработке внедрения ногвой модели в Торжке, Вышневолоцком городском округе, Кимрах и Конаково.
Кроме того, на совещании рассмотрены вопросы, связанные с развитием трамвайного сообщения в городе Твери.
Новая транспортная модель начала действовать в Твери и Каллининском районе 3 февраля 2020 года.
В тверской агломерации действуют 85 маршрутов, курсируют более 470 синих автобусов.
Перевозчик ООО «Верхневолжское АТП» принял на работу более 860 водителей. В июле на работу выйдут еще около 120 человек, прошедших обучение и получивших права категории Д.
Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99. С начала ее внедрения общее число обращений составило свыше 68 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU
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