2020-07-03T16:49:53+03:00
Общество

В Твери начался основной период сдачи ЕГЭ

В этом году единые госэкзамены сдают только выпускники, поступающие в вуз
Виктория ТУШКОВА
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В Твери организовано 14 пунктов проведения ЕГЭ.В Твери организовано 14 пунктов проведения ЕГЭ.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В Твери стартовал основной период ЕГЭ: в пятницу, 3 июля, сдавали экзамены по выбору - информатику, географию и литературу.

Единый госэкзамен в этом году из-за пандемии коронавируса сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы. Остальным аттестаты уже выдали на основании результатов итоговых отметок по предметам.

В Твери организовано 14 пунктов проведения ЕГЭ, в экзамене принимают участие 2343 выпускника тверских школ. По сообщению городской администрации, во время сдачи экзамена соблюдаются все противоэпидемические меры.

Следующие даты сдачи ЕГЭ - 6 и 7 июля. Это дни самого массового экзамена по русскому языку. 10 июля выпускники будут сдавать профильную математику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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