В Твери начался основной период сдачи ЕГЭ
В Твери стартовал основной период ЕГЭ: в пятницу, 3 июля, сдавали экзамены по выбору - информатику, географию и литературу.
Единый госэкзамен в этом году из-за пандемии коронавируса сдают только те выпускники, которые будут поступать в вузы. Остальным аттестаты уже выдали на основании результатов итоговых отметок по предметам.
В Твери организовано 14 пунктов проведения ЕГЭ, в экзамене принимают участие 2343 выпускника тверских школ. По сообщению городской администрации, во время сдачи экзамена соблюдаются все противоэпидемические меры.
Следующие даты сдачи ЕГЭ - 6 и 7 июля. Это дни самого массового экзамена по русскому языку. 10 июля выпускники будут сдавать профильную математику.
ИСТОЧНИК KP.RU