В Тверской области планируется дать работу на лето не менее 3500 подросткам

3 Июль 2020 2020-07-03T16:17:16+03:00

Работодатели должны платить несовершеннолетним зарплату не ниже МРОТ в месяц Фото: Мария ЛЕНЦ

Тем, кто трудоустроит у себя несовершеннолетних, полагается субсидия

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На заседании президиума областного правительства обсудили вопрос предоставления субсидий за трудоустройство подростков.

Работодателям, которые дадут подработку несовершеннолетним, положена госсубсидия в размере 50% от затрат на зарплату. Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации.

Как сообщает областное правительство, всего этим летом в регионе планируется трудоустроить не менее 3500 подростков.

- Необходимо очень ответственно отнестись к процессу трудоустройства подростков в летний период. Наша задача не просто обеспечить занятость детей летом, но и дать возможность им получить первые представления о работе и специальностях, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Работодатели должны платить несовершеннолетним зарплату не ниже МРОТ в месяц (12 130 рублей). Также предусмотрена материальная поддержка со стороны центра занятости – 1500 рублей.

Для поиска работы подростки должны быть зарегистрированы в центре занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU