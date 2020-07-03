В Тверской области планируется дать работу на лето не менее 3500 подросткам
На заседании президиума областного правительства обсудили вопрос предоставления субсидий за трудоустройство подростков.
Работодателям, которые дадут подработку несовершеннолетним, положена госсубсидия в размере 50% от затрат на зарплату. Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации.
Как сообщает областное правительство, всего этим летом в регионе планируется трудоустроить не менее 3500 подростков.
- Необходимо очень ответственно отнестись к процессу трудоустройства подростков в летний период. Наша задача не просто обеспечить занятость детей летом, но и дать возможность им получить первые представления о работе и специальностях, - отметил губернатор Игорь Руденя.
Работодатели должны платить несовершеннолетним зарплату не ниже МРОТ в месяц (12 130 рублей). Также предусмотрена материальная поддержка со стороны центра занятости – 1500 рублей.
Для поиска работы подростки должны быть зарегистрированы в центре занятости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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