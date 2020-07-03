В Твери Заволжье встало в огромных пробках из-за ремонта дороги

3 Июль 2020 2020-07-03T15:27:51+03:00

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С утра 3 июля выезд из Заволжья в Твери затруднён. К середине дня пробки начали собираться уже на Речном на въезде в Заволжье. Фотографиями пробок водители делятся в соцсетях, негодуют: «Надо было лишить город трёх мостов сразу», «пешком быстрее», «а что вечером будет».

Действительно, вечером будут заторы, ведь на Бежецком шоссе у многих горожан дачи, так что будет сложно.

Причина заторов: ремонт дороги на подступах к Восточному мосту.

В горадминистрации пояснили, что на подступах к Восточному мосту ведутся ремонтные работы; с одной стороны моста, той что в Заволжье, уже уложен слой основания, все подготовлено к укладке асфальта на проезжей части и тротуарах. С другой стороны, в Московском районе, демонтируют трамвайные пути, ведется замена поребриков.

Так что, если планируете вечером ехать в данном направлении, заранее продумывайте объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU