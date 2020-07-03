2020-07-03T14:55:02+03:00
Общество

Пополнить баланс ЕСПБ жители Твери смогут до 5 июля включительно

Сроки продлили потому, что не все льготники успели внести необходимую сумму за текущий месяц
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Пополнить баланс на едином социальном проездном билете (ЕСПБ) для поездок на автобусе жители Твери могут до 5 июля включительно. Это относится и к поездкам по Калининскому району.

Стоимость льготного проезда на автобусах «Транспорта Верхневолжья» составляет 302 руб.

Как пояснили в региональном правительстве, срок был сдвинут по просьбам граждан, не успевших внести необходимую сумму на июль.

Для оплаты проезда льготники Тверской области пользуются банковской картой «МИР Социальная» либо картой жителя Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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