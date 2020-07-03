Две тверские пенсионерки вышли в финал 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

3 Июль 2020 2020-07-03T14:19:32+03:00

Всего в отборочных турах, прошедших в нашем регионе, соревновался 31 участник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Финал компьютерного чемпионата среди людей пенсионного возраста пройдёт 9 июля 2020 года в онлайн-формате. В нём примут участие две пенсионерки из Тверской области.

Пенсионеры будут соревноваться как в личном первенстве (в категориях «начинающие» и «уверенные пользователи»), так и за командное место в общероссийском зачёте.

Тверскую область представят победители регионального этапа – Галина Германовна Филиппова из Старицкого района и Галина Васильевна Петрова из Бежецкого района.

Галина Филиппова будет состязаться в категории «уверенный пользователь», а Галина Петрова - в категории начинающих.

Всего в отборочных турах, прошедших в нашем регионе на муниципальном и областном уровнях, соревновался 31 участник, сообщает тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU