2020-07-03T13:46:44+03:00
Происшествия

В Твери предстанут перед судом грабители магазинов

Их вина была полностью доказана следствием
Ирина ТАРАСОВА
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В пятницу 3 июля в Заволжский районный суд поступило уголовное дело, возбужденное по факту серии разбойных нападений, совершенных четырьмя жителями Твери. Злоумышленники с медицинскими масками на лицах врывались в продовольственные магазины, угрожали продавцам ножом и забирали выручку из кассы. Сотрудниками полиции после осмотра мест происшествия и опросов свидетелей были составлены примерные портреты нападавших. Помогли в этом и записи с камер наблюдения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Ими оказались четверо тверичан, старшему из которых 24 года, а младшему 20. Была доказана их причастность к трем случаям нападений на магазины. Причиненный ими ущерб составляет около 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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