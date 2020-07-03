В Твери в ближайшее время снимут три художественных фильма
Глава города Твери Алексей Огоньков подписал официальные постановления о проведении в областном центре съемок трех художественных фильмов подписал глава Твери Алексей Огоньков. Тверь для киношников город благодатный- от столицы недалеко, провинциальной фактуры много. Вот и едут сюда кинематографисты.
Снимать в областной столице будут фильм «Дорога» (ООО «Хайп Фильм»), пройдут съемки картины — «Без оглядки» (ООО «Медиа Парк Продакшн»). Также ООО «ТверьКиноСервис» получило разрешение на съемки картины «Зарница».
Над «Дорогой» в Твери будут снимать с 1 июля по 1 декабря, «Без оглядки» — с 7 июля по 31 августа. «Зарницу» - с 10 июля по 15 февраля.
Напомним, сейчас в городе идёт кастинг для картины «Пищеблок» («Пионерлагерь 80е») по одноименному фантастическому роману Алексея Иванова.
ИСТОЧНИК KP.RU