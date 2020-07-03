2020-07-03T13:02:36+03:00
Общество

В Твери в ближайшее время снимут три художественных фильма

Горадминистрация дала официальное разрешение
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Глава города Твери Алексей Огоньков подписал официальные постановления о проведении в областном центре съемок трех художественных фильмов подписал глава Твери Алексей Огоньков. Тверь для киношников город благодатный- от столицы недалеко, провинциальной фактуры много. Вот и едут сюда кинематографисты.

Снимать в областной столице будут фильм «Дорога» (ООО «Хайп Фильм»), пройдут съемки картины — «Без оглядки» (ООО «Медиа Парк Продакшн»). Также ООО «ТверьКиноСервис» получило разрешение на съемки картины «Зарница».

Над «Дорогой» в Твери будут снимать с 1 июля по 1 декабря, «Без оглядки» — с 7 июля по 31 августа. «Зарницу» - с 10 июля по 15 февраля.

Напомним, сейчас в городе идёт кастинг для картины «Пищеблок» («Пионерлагерь 80е») по одноименному фантастическому роману Алексея Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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