В Тверской области за два дня Ржевский мемориал посетили 12 тысяч человек

3 Июль 2020 2020-07-03T13:00:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, что 30 июня президенты России и Беларуси торжественно открыли Ржевский мемориал Советскому солдату. А со следующего дня его уже могли посещать все желающие. В итоге за 1 и 2 июля на Ржевском мемориале побывали 12 тысяч человек.

Это были как жители Верхневолжья, так и Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пскова, Республики Татарстан.

По мнению губернатора Игоря Рудени, открытие мемориала Советскому солдату – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом.

На территории мемориала создан филиал московского Музея Победы. Там есть много артефактов войны. Под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Кроме того, каждый желающий может найти информацию об участниках боёв, своих родных, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении. Сейчас база содержит около 200 тысяч записей и постоянно пополняется новыми данными.

2 июля в прямом телеэфире губернатор сообщил о дальнейшем развитии территории у мемориала. Там создадут парк с военной техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU