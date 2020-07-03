2020-07-03T12:51:33+03:00
Происшествия

Угон автомобиля раскрыт в Тверской области

Подозреваемый задержан
Ирина ТАРАСОВА
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В пятницу 3 июля стало известно о раскрытии преступления, совершенного в городе Кимры. В полицию с заявлением обратился 35-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль "Форд", который стоял во дворе дома. Угон был совершен ночью. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели все необходимые в таких случаях действия и приступили к розыску похитителей автомашины.

Вскоре разыскивавшийся автомобиль был найден на одной из улиц города. А через некоторое время была выяснена и личность угонщика. Им оказался житель Кимр в возрасте 29 лет, который нигде не работал. Подозреваемого задержали, а похищенный "Форд" вернули владельцу. В настоящее время ведется следствие. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 166 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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