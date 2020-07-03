17-летняя девушка, которую разыскивали в Тверской области, все это время находилась у знакомого

3 Июль 2020 2020-07-03T12:41:01+03:00

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В пятницу 3 июля было установлено местонахождение 17-летней Вероники Богдановой, которую объявили в розыск как пропавшую. 18 июня девушка, проживающая в селе Козлово Спировского района, ушла из дома. Поскольку она никому не сообщила, куда и зачем направилась, ее родственники через некоторое время обратились с заявлением в полицию.

Межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ провел проверку всех обстоятельств исчезновения несовершеннолетней девушки. При этом не было выявлено ничего, что указывало бы на совершение в отношении нее какого-либо преступления. После двух недель активных поисков выяснилось, что все это время пропавшая гостила у своего знакомого в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU