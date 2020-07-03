Ещё 11 человек заболели за сутки коронавирусом в Калининском районе
По данным на 3 июля в Тверской области зафиксирован 41 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 93 человека. Всего 2711 заболевших излечились от инфекции. Такие данные приводит региональный оперштаб.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 118402, в том числе за последние сутки их проведено 1772, - говорится в официальном релизе областного правительства.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3753 ковида. 74 человека умерли.
Топ-5 городов, где больше всего заражённых не меняется с начала эпидемии. Здесь на первом месте областном столица- плюс 8 заболевших за сутки и Калининский район, обычно дающий небольшой суточный прирост, но сегодня здесь 11 подтверждённых случаев ковида.
Города-лидеры по числу инфицированных коронавирусом в Тверской области (в скобках - прирост заболевших за сутки):
Тверь 1280 (+8 за сутки)
Кимры 539
Конаковский район 332 (+2)
Лихославльский район 234 (+2)
Калининский район 210 (+11).
ИСТОЧНИК KP.RU
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