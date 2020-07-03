Ещё 11 человек заболели за сутки коронавирусом в Калининском районе

3 Июль 2020 2020-07-03T12:08:53+03:00

Данные по больным коронавирусом в Тверской области оперштаб публикует раз в сутки.

Оперативный штаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 в Тверской области на 3 июля

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По данным на 3 июля в Тверской области зафиксирован 41 новый случай коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 93 человека. Всего 2711 заболевших излечились от инфекции. Такие данные приводит региональный оперштаб.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 118402, в том числе за последние сутки их проведено 1772, - говорится в официальном релизе областного правительства.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3753 ковида. 74 человека умерли.

Топ-5 городов, где больше всего заражённых не меняется с начала эпидемии. Здесь на первом месте областном столица- плюс 8 заболевших за сутки и Калининский район, обычно дающий небольшой суточный прирост, но сегодня здесь 11 подтверждённых случаев ковида.

Города-лидеры по числу инфицированных коронавирусом в Тверской области (в скобках - прирост заболевших за сутки):

Тверь 1280 (+8 за сутки)

Кимры 539

Конаковский район 332 (+2)

Лихославльский район 234 (+2)

Калининский район 210 (+11).

ИСТОЧНИК KP.RU