2020-07-03T11:57:41+03:00
Общество

В Тверской области от коронавируса за сутки выздоровели 93 человека, а двое - умерли

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 3 июля
Алина ПЕТРОВА
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Графика: ПТОГрафика: ПТО
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По данным оперативного штаба в Тверской области на 3 июля зафиксировано 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего на 3 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3753 человека, инфицированных COVID-19.

968 (- 54 за сутки) заражённых изолированы.

2711 пациентов с начала пандемии выздоровели. Это плюс 93 человека за сутки. 74 человека скончались с начала эпидемии, двое больных умерли в минувшие сутки.

Топ-5 городов региона, где больше всего больных коронавирусом (в скобках - прирост за сутки)

Тверь 1280 (+8 за сутки)

Кимры 539

Конаковский район 332 (+2)

Лихославльский район 234 (+2)

Калининский район 210 (+11).

ИСТОЧНИК KP.RU

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