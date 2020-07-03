В Тверской области от коронавируса за сутки выздоровели 93 человека, а двое - умерли
По данным оперативного штаба в Тверской области на 3 июля зафиксировано 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего на 3 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3753 человека, инфицированных COVID-19.
968 (- 54 за сутки) заражённых изолированы.
2711 пациентов с начала пандемии выздоровели. Это плюс 93 человека за сутки. 74 человека скончались с начала эпидемии, двое больных умерли в минувшие сутки.
Топ-5 городов региона, где больше всего больных коронавирусом (в скобках - прирост за сутки)
Тверь 1280 (+8 за сутки)
Кимры 539
Конаковский район 332 (+2)
Лихославльский район 234 (+2)
Калининский район 210 (+11).
ИСТОЧНИК KP.RU
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