Более 4000 новых мусорных контейнеров отправлено в районы Тверской области

3 Июль 2020 2020-07-03T09:20:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году более 4000 новых мусорных контейнеров отправлено в муниципалитеты Тверской области. На закупку контейнеров региональный мусорный оператор «Тверьспецавтохозяйство» тратит 1% от тарифа за вывоз отходов, закупки продолжаются.

"Мусорная реформа" началась в Тверской области 1 января 2019 года. До её начала охват населения региона услугой по вывозу отходов составлял около 70%. Сейчас уже 90% населения доступна услуга по вывозу ТКО. Такую статистику приводит Правительство Тверской области. Там, где контейнеров до сих пор нет, «ТСАХ» предоставляет контейнеры и организует вывоз по заявке муниципалитета.

Сейчас активно обновляют контейнеры в Ржеве. Всего туда отправили 100 новых евроконтейнеров, 30 из них уже установлены.

Что касается Твери, в областной столице контейнерный парк обновлён полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU