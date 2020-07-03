"Мерседес" улетел в кювет под Вышним Волочком Тверской области

3 Июль 2020 2020-07-03T08:53:47+03:00

Фотография с места происшествия: "Мерседес" слетел в кювет. Фото: УГИБДД по Тверской области.

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Под Вышним Волочком, на десятом километре автодороги Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково, в кювет слетела машина марки "Мерседес".

По данным Управления ГИБДД МВД РФ по Тверской области, иномарка по какой-то причине съехала с дороги в кювет, а затем врезалась там в какое-то препятствие.

О состоянии водителя и полученных им травмах на настоящий момент ничего не известно, медики забрали его с места аварии до приезда сотрудников ГИБДД.

Причину этой аварии также ещё предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU