Несколько артиллерийских снарядов нашли под Ржевом в Тверской области

3 Июль 2020 2020-07-03T08:40:22+03:00

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Вчера, 2 июля, силами МЧС в Тверской области были обезврежены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Опасные находки обнаружились на территории Ржевского и Оленинского районов.

Под Ржевом (напомним, в Ржевском районе шли ожесточённые бои и там недавно открылся мемориал Советскому солдату) нашли три 45-миллиметровых и два 23-миллиметровых артиллерийских снаряда. В Оленинском районе - один 45-миллиметровый и восемь 23-миллиметровых, а ещё миномётную мину и ручную гранату Ф-1. Ещё два снаряда - 105 миллиметров и 75 миллиметров - были обнаружены в деревне Филькино Ржевского района и в Западной Двине.

Боеприпасы были уничтожены группами специальных (взрывных) работ аварийно-спасательных служб.

В региональном главке МЧС предупреждают: обнаружив подобную находку, отойдите на безопасное расстояние, предупредите об опасности людей и звоните в полицию и МЧС (02,112). Трогать боеприпасы самостоятельно очень опасно!

ИСТОЧНИК KP.RU