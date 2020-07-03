В Тверской области иностранец забил свою жену до смерти и закопал тело, ему дали девять лет

3 Июль 2020 2020-07-03T08:08:24+03:00

Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и убийстве. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Летом 2019 года в Кимрском районе (посёлок Горицы) 39-летний мужчина, гражданин Узбекистана, убил свою жену и закопал труп.

Убийство произошло на почве ревности. Как сообщает Прокуратура Тверской области, ещё за неделю до убийства между супругами произошла крупная ссора: муж угрожал женщине кухонным ножом и, по официальной формулировке, "причинил телесные повреждения".

Через неделю этим дело не ограничилось. Супруги вновь поссорились из-а ревности мужа, и тот избил жену. В ход шли не только руки, но и ноги, удары попадали в район жизненно-важных органов. Женщина умерла.

Желая скрыть убийство, муж закопал тело своей жены недалеко от дома.

По информации пресс-службы Прокуратуры Тверской области, суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и убийстве (ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ). По приговору суда ближайшие девять лет убийца жены должен повести в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU