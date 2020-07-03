Школьники Тверской области написали сказки о папах
В Твери подвели итоги Областного конкурса детского творчества «Сказка о папе». Мероприятие было приурочено к Дню отца, который отмечался 21 июня.
Работы принимались по двум темам: сказка - фантазия «Каким я буду папой?» - для детей из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Тверской области; и сказка «Мой папа» - для детей из многодетных, неполных и замещающих семей Тверской области.
В общей сложности на конкурс поступило 19 сказок-фантазий, из разных муниципальных образований Тверской области.
В состав жюри входили члены ТОО «Тверское содружество писателей», члены ЛИТО «Рассветная звонница», член Содружества литераторов Верхневолжья, лауреаты поэтического конкурса «Посадская лира».
- Определить победителей было непросто, все работы весьма достойные, очень много ироничных, оригинальных, добрых и серьезных сказок-фантазий, - отметили эксперты.
И все же победители были выбраны. Ими стали:
В категории: от 7 до 11 лет
1 место – Валерия Федорова (9 лет, Нелидовский городской округ);
2 место – Смирнова Елизавета (9 лет, Оленинский район);
3 место – Львова Анастасия (7 лет, Конаковский район).
В категории: от 12 до 17 лет
1 место – Комогорова Ангелина (17лет, Кимры);
2 место – Лазарев Артем (12 лет, Весьегонского район);
3место – Малижонок Сергей (13 лет, Нелидовский городской округ).
Для победителей были подготовлены детские призы: кукла, сувенирный медвежонок ручной работы и наборы для изобразительного творчества.
ИСТОЧНИК KP.RU