Четверо людей избили мужчину в Тверской области, от чего он умер

3 Июль 2020 2020-07-03T01:41:26+03:00

Решается вопрос об избрании в отношении двух задержанных меры пресечения в виде ареста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В полицию Удомельского района Тверской области обратились 56-летняя женщина, пояснив, что ее 27-летний племянник ушел из дома и не вернулся. На телефон он тоже не отвечал.

Следственно-оперативная группа, которая тут же выехала на место, после поисков в районе автодороги Починок-Удомля обнаружила труп мужчины с признаками насильственной смерти.

На основе собранных доказательств полицейские установили, а затем задержали четверых жителей Удомли и Удомельского района - двух женщин и двух мужчин. Как выяснилось, они вызвали погибшего из дома для разговора, а потом затолкав его в машину, увезли. Уже позже все четверо нанесут ему более двадцати ударов и оставят одного умирать.

- От полученных телесных повреждений потерпевший впоследствии скончался на месте происшествия, - комментируют в УМВД России по Тверской области.

По факту жестокого убийства СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух задержанных меры пресечения в виде ареста. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU