2020-07-03T01:41:26+03:00
Происшествия

Четверо людей избили мужчину в Тверской области, от чего он умер

Возбуждено уголовное дело
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Решается вопрос об избрании в отношении двух задержанных меры пресечения в виде арестаРешается вопрос об избрании в отношении двух задержанных меры пресечения в виде арестаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В полицию Удомельского района Тверской области обратились 56-летняя женщина, пояснив, что ее 27-летний племянник ушел из дома и не вернулся. На телефон он тоже не отвечал.

Следственно-оперативная группа, которая тут же выехала на место, после поисков в районе автодороги Починок-Удомля обнаружила труп мужчины с признаками насильственной смерти.

На основе собранных доказательств полицейские установили, а затем задержали четверых жителей Удомли и Удомельского района - двух женщин и двух мужчин. Как выяснилось, они вызвали погибшего из дома для разговора, а потом затолкав его в машину, увезли. Уже позже все четверо нанесут ему более двадцати ударов и оставят одного умирать.

- От полученных телесных повреждений потерпевший впоследствии скончался на месте происшествия, - комментируют в УМВД России по Тверской области.

По факту жестокого убийства СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух задержанных меры пресечения в виде ареста. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четверо людей избили мужчину в Тверской области, от чего он умер
Игорь Руденя сообщил, сколько миллиардов вложили в экономику Тверской области в связи с коронавирусом
Доктор биологических наук прокомментировал нападение бобра на рыбака в Тверской области
Губернатор сообщил, где откроют летние детские лагеря в Тверской области
Игорь Руденя в прямом эфире дал оценку итогам голосования в Тверской области
Игорь Руденя рассказал о том, что чувствовал на открытии Ржевского мемориала
В результате удара металлической балкой при ДТП в Твери пешеход получил перелом ноги
Полицейские изъяли из гаража в Тверской области 47 тысяч пачек сигарет без акцизных марок
Ещё один фонтан скоро появится в Твери - в будущем сквере на Можайского
Более 470 заявлений на получение выплаты на детей 16-18 лет поступило от жителей Тверской области
В Тверской области мужчину насильно увезли в лес, где его убили и спрятали тело
Охота разрешена в Тверской области
Заксобрание Тверской области внесло поправки в закон «О нарушении тишины»
Игорь Руденя расскажет, что осталось за кадром на открытии Ржевского мемориала
В Твери женщина задушила своего новорождённого ребёнка пуповиной
26 вылетов за месяц совершили вертолёты санавиации в Тверской области
УМВД сделало заявление по поводу избиения бойцами ОМОН мужчины на улице Твери
Законодательно утверждено звание «Почетный журналист Тверской области»
В Детском музейном центре Твери можно увидеть сказочные иллюстрации художника Александра Кукушкина
Житель Тверской области похитил дизтопливо на два миллиона рублей
В Тверской области от коронавируса к 2 июля вылечились 2618 жителей
Подписан протокол об итогах голосования по правкам к Конституции РФ в Тверской области
Книгочеям Твери предлагают написать рецензию на книгу и получить приз
В Тверской области подвели предварительные итоги голосования
Библиотека имени Герцена в Твери возобновила выдачу книг
В Тверской области реабилитированы четыре жертвы политических репрессий
Предварительные итоги голосования по правкам к Конституции будут оглашены утром 2 июля