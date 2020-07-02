Игорь Руденя сообщил, сколько миллиардов вложили в экономику Тверской области в связи с коронавирусом

2 Июль 2020 2020-07-02T23:10:23+03:00

Губернатор почти полчаса был в прямом эфире. Фото: ПТО

ОБ этом губернатор рассказал в телеэфире

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Губернатор Игорь Руденя в ходе прямого эфира 2 июля отметил, что в регионе всего реализуется 30 федеральных и региональных мер по поддержке экономики во время коронавируса.

При этом размер господдержки исчисляется более, чем 3,6 млрд рублей.

По словам губернатора, среди мер поддержки - льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, а также прямая безвозмездная помощь на выплаты работникам в размере одного МРОТ (12130 рублей), а также кредиты по ставке 0% на зарплату и по ставке 2% на поддержку занятости.

Кроме того, это отсрочка арендных платежей, увеличение субсидирования в туризме, сельском и лесном хозяйстве, налоговые преференции.

Игорь Руденя также уточнил, что сейчас в регионе открыты 98% предприятий малого среднего бизнеса. Пока закрыты кинотеатры, большие развлекательные центры, боулинги.

Губернатор сказал, что возможность дальнейшего снятия ограничений в регионе будет рассматриваться на следующей недели в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU