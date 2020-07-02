Доктор биологических наук прокомментировал нападение бобра на рыбака в Тверской области

2 Июль 2020 2020-07-02T22:38:33+03:00

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На днях в Тверской области бобр напал на рыбака, который ловил рыбу в гидрокостюме на глубине. Животное было агрессивно: сначала оцарапало человека, а затем не успокоилось и укусило его за бедро. Раны были настолько глубокими, что пострадавшему оказывали помощь сотрудники «скорой помощи», которые прибыли на место ЧП.

Оказывается, случай с нападением этого крупного грызуна – редкость.

- Обычно бобр не нападает на людей, - комментирует доктор биологических наук, профессор Андрей Зиновьев. - Да, если его припереть, загнать в безвыходную ситуацию, то, конечно, он будет защищаться. Он очень сильный, мускулистый, несмотря на то, что размеры у него не гигантские. Поэтому лучше к нему не приближаться и не трогать. Что он, что барсук – это очень мощные звери, хотя со стороны и не скажешь.

Но в данном случае, а это была скорее всего норная форма бобра, грызун, видимо, принял рыбака в гидрокостюме за кого-то другого, а возможно удивился или испугался. Конечно, никакой рыбы ему было не жалко. Бобры вообще не едят ее, это растительноядные, грызуны. Питаются побегами, а зимой корой.

ИСТОЧНИК KP.RU