Губернатор сообщил, где откроют летние детские лагеря в Тверской области
Губернатор Игорь Руденя во время прямого телеэфира 2 июля сказал, что в регионе 15-16 июля планируется открыть шесть детских оздоровительных лагерей.
По словам главы региона, это произойдет в Калининском, Рамешковском, Кимрском и Максатихинском районах, а также в Вышневолоцком городском округе.
При этом губернатор отметил, что родителей детей в лагеря пускать не будут.
- Заезд детей будет консолидированным, ежедневное измерение температуры, невозможность вожатым и сотрудникам лагеря в течении смены выходить за территорию, отсутствие «родительских дней». Мы надеемся, что вторая часть этой работы будет более масштабной. С начала августа планируется открыть лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, - сказал Игорь Руденя.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для безопасности детей лагеря будут заселяться только наполовину.
В каждом лагере будут круглосуточно находиться не менее двух медработников.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»