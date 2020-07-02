2020-07-02T22:24:35+03:00
Общество

Губернатор сообщил, где откроют летние детские лагеря в Тверской области

Игорь Руденя рассказал об этом в прямом эфире
Алексей АНДРЕЕВ
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Игорь Руденя отметил, что особое внимание в детских лагерях будет уделяться обеспечению санитарной безопасности. Фото: ПТОИгорь Руденя отметил, что особое внимание в детских лагерях будет уделяться обеспечению санитарной безопасности. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя во время прямого телеэфира 2 июля сказал, что в регионе 15-16 июля планируется открыть шесть детских оздоровительных лагерей.

По словам главы региона, это произойдет в Калининском, Рамешковском, Кимрском и Максатихинском районах, а также в Вышневолоцком городском округе.

При этом губернатор отметил, что родителей детей в лагеря пускать не будут.

- Заезд детей будет консолидированным, ежедневное измерение температуры, невозможность вожатым и сотрудникам лагеря в течении смены выходить за территорию, отсутствие «родительских дней». Мы надеемся, что вторая часть этой работы будет более масштабной. С начала августа планируется открыть лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, - сказал Игорь Руденя.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для безопасности детей лагеря будут заселяться только наполовину.

В каждом лагере будут круглосуточно находиться не менее двух медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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