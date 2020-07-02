Игорь Руденя в прямом эфире дал оценку итогам голосования в Тверской области
По мнению губернатора регион сделал это достойно
Губернатор сказал, что в тверском регионе голосование прошло достойно. Фото: кадр из эфира телеканала "Россия 24" Тверь.
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Губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь сказал, что в нашем регионе голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло достойно.
Игорь Руденя напомнил, что у нас поправки поддержали 72% граждан, принявших участие в голосовании.
- Все прошло максимально открыто, за соблюдением норм и мер безопасности следили более шесть тысяч наблюдателей, - добавил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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