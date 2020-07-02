Игорь Руденя рассказал о том, что чувствовал на открытии Ржевского мемориала
Губернатор Игорь Руденя после определенного перерыва вновь вышел в прямой эфир на телеканале "Россия 24" Тверь. Глава региона в первую очередь рассказал о своих ощущениях во время открытия Ржевского мемориала.
Губернатор сказал, что это был огромный прилив эмоций.
- Это гордость за нашу страну, за нашу землю, за то, что восстановлена историческая справедливость, - отметил Игорь Руденя.
Губернатор также акцентировал, что долгое время значение этой битвы замалчивалось, но теперь историческая справедливость восстанавливается.
По словам Игоря Рудени, мемориал будет еще развиваться - там планируется создать парк военной техники под открытым небом.
Ржевский мемориал торжественно открыли 30 июня. В церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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