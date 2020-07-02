Игорь Руденя рассказал о том, что чувствовал на открытии Ржевского мемориала

2 Июль 2020 2020-07-02T22:01:40+03:00

Губернатор вновь ответил на вопросы в прямом эфире. Фото: кадр из прямого эфира телеканала "Россияч 24" Тверь

Глава региона сделал это в прямом телеэфире

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Губернатор Игорь Руденя после определенного перерыва вновь вышел в прямой эфир на телеканале "Россия 24" Тверь. Глава региона в первую очередь рассказал о своих ощущениях во время открытия Ржевского мемориала.

Губернатор сказал, что это был огромный прилив эмоций.

- Это гордость за нашу страну, за нашу землю, за то, что восстановлена историческая справедливость, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор также акцентировал, что долгое время значение этой битвы замалчивалось, но теперь историческая справедливость восстанавливается.

По словам Игоря Рудени, мемориал будет еще развиваться - там планируется создать парк военной техники под открытым небом.

Ржевский мемориал торжественно открыли 30 июня. В церемонии приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

ИСТОЧНИК KP.RU