В результате удара металлической балкой при ДТП в Твери пешеход получил перелом ноги
20-летний водитель был трезв
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2 июля в Твери на улице Можайского у дома № 60 произошло ДТП с пострадавшим.
В Управлении ГИБДД по Тверской области уточняют подробности. 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, в какой-то момент не справился с управлением, после чего совершил наезд на препятствие - металлическое дорожное ограждение.
От сильного удара металлическая балка отлетела и ударила по ногам пешехода, 50-летнюю женщину.
- У пострадавшей был диагностирован перелом ноги. Водитель автомобиля был трезв - комментируют в региональном УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU