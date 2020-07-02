В результате удара металлической балкой при ДТП в Твери пешеход получил перелом ноги

2 Июль 2020 2020-07-02T20:58:23+03:00

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2 июля в Твери на улице Можайского у дома № 60 произошло ДТП с пострадавшим.

В Управлении ГИБДД по Тверской области уточняют подробности. 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, в какой-то момент не справился с управлением, после чего совершил наезд на препятствие - металлическое дорожное ограждение.

От сильного удара металлическая балка отлетела и ударила по ногам пешехода, 50-летнюю женщину.

- У пострадавшей был диагностирован перелом ноги. Водитель автомобиля был трезв - комментируют в региональном УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU