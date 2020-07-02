2020-07-02T20:37:37+03:00
Происшествия

Полицейские изъяли из гаража в Тверской области 47 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

Их владельцу теперь грозит штраф и лишение свободы
Ирина ТАРАСОВА
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Полицейские в Тверской области изъяли из незаконного оборота более 47 тысяч пачек немаркированных табачных изделий различных наименований производства одной из республик ближнего зарубежья. Стоимость изъятой продукции составила более 2,5 миллионов рублей, что относится к особо крупному размеру.

Факт хранения и сбыта сигарет без акцизных марок был выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из Вышнего Волочка.

44-летний предприниматель держал товар в гараже у дома и планировал продать его в ближайшее время.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ. За него предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до 6 лет, - комментируют в пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Полицейские продолжают устанавливать канал поставки немаркированной продукции на территорию региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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