Ещё один фонтан скоро появится в Твери - в будущем сквере на Можайского

2 Июль 2020 2020-07-02T19:03:09+03:00

Эта зона должна превратиться в большой благоустроенный сквер с фонтаном. Фото: Яндекс.Карты.

Всё готово для бетонирования чаши фонтана

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На улице Можайского продолжаются работы по благоустройству сквера, в настоящее время строители готовятся к устройству чаши фонтана.

О ходе работ рассказал начальник отдела строительства департамента ЖКХ администрации Твери Владимир Боровков.

- Сейчас здесь ведутся работы по планировке территории. Выполнены подготовительные работы для бетонирования чаши фонтана и технического помещения для обслуживания фонтана, - рассказал Владимир Боровков.

Слева от фонтана впоследствии установят детские игровые площадки и лавочки.

- Ориентировочные сроки завершения проекта - начало четвёртого квартала, - добавил Владимир Боровков.

В первой очереди строительства сквера на Можайского были не завершены работы по установке малых архитектурных форм, которые будут ограждать территорию. Планируется установить их в этом году.

В полностью благоустроенном сквере высадят деревья и газоны.

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Сквер на улице Можайского в Твери: подготовка к установке фонтана..

ИСТОЧНИК KP.RU