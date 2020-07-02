Ещё один фонтан скоро появится в Твери - в будущем сквере на Можайского
На улице Можайского продолжаются работы по благоустройству сквера, в настоящее время строители готовятся к устройству чаши фонтана.
О ходе работ рассказал начальник отдела строительства департамента ЖКХ администрации Твери Владимир Боровков.
- Сейчас здесь ведутся работы по планировке территории. Выполнены подготовительные работы для бетонирования чаши фонтана и технического помещения для обслуживания фонтана, - рассказал Владимир Боровков.
Слева от фонтана впоследствии установят детские игровые площадки и лавочки.
- Ориентировочные сроки завершения проекта - начало четвёртого квартала, - добавил Владимир Боровков.
В первой очереди строительства сквера на Можайского были не завершены работы по установке малых архитектурных форм, которые будут ограждать территорию. Планируется установить их в этом году.
В полностью благоустроенном сквере высадят деревья и газоны.
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Сквер на улице Можайского в Твери: подготовка к установке фонтана..
ИСТОЧНИК KP.RU