2020-07-02T18:06:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 470 заявлений на получение выплаты на детей 16-18 лет поступило от жителей Тверской области

И это только через портал Госуслуги
Алексей АНДРЕЕВ
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Размер региональных выплат - три и пять тыс. рублей.Размер региональных выплат - три и пять тыс. рублей.Фото: Анастасия Осипова
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Свыше 470 заявлений поступило через портал Госулуги от жителей Тверской области на предоставление единовременной выплаты на детей от 16 до 18 лет. Эта не федеральная, а региональная мера поддержки.

Инициатива о ее введении в связи с пандемией принадлежит губернатору Игорю Рудене. С учетом решения главы региона о предоставлении данной выплаты в том числе 18-летним жителям области, из региональной казны дополнительно выделят более 14,4 млн рублей.

Общий объем финансирования на эти выплаты составит 101 млн рублей. Они предусмотрены для 30 тысяч детей.

Получить выплату может один из родителей или законный представитель ребенка на детей, родившихся в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. А также деньги могут сами получить 18-летние гражданине. Каждый из них должен являться гражданином России и проживать в Тверской области не менее пяти лет.

3000 рублей выплачивается на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей (в том числе из семьи опекуна), а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста. 5 000 рублей – на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста.

Для предоставления выплаты необходимо до 1 октября обратиться в Центр соцподдержки населения по месту жительства или в любой филиал МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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