Охота разрешена в Тверской области
Об этом сообщили в региональном Минприроды
В Тверской области снова можно поохотиться.
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Со 2 июля 2020 года начинается приём заявлений на выдачу разрешений о добыче охотничьих ресурсов. Об этом говорится в официальном сообщении регионального Минприроды.
Весенний сезон охоты был отменён региональными властями из-за пандемии коронавируса в Тверской области. Под запретом была любительская и спортивная охота, в частности, на водоплавающую и боровую дичь.
Теперь запрет снят и любители поохотится могут подавать заявки по телефонам: 8 (4822) 73 31 82, 8 (4822) 73 31 83.
ИСТОЧНИК KP.RU