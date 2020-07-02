2020-07-02T17:24:16+03:00
Общество

Охота разрешена в Тверской области

Об этом сообщили в региональном Минприроды
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области снова можно поохотиться.В Тверской области снова можно поохотиться.
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Со 2 июля 2020 года начинается приём заявлений на выдачу разрешений о добыче охотничьих ресурсов. Об этом говорится в официальном сообщении регионального Минприроды.

Весенний сезон охоты был отменён региональными властями из-за пандемии коронавируса в Тверской области. Под запретом была любительская и спортивная охота, в частности, на водоплавающую и боровую дичь.

Теперь запрет снят и любители поохотится могут подавать заявки по телефонам: 8 (4822) 73 31 82, 8 (4822) 73 31 83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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