В Тверской области мужчину насильно увезли в лес, где его убили и спрятали тело

2 Июль 2020 2020-07-02T17:50:42+03:00

Подозреваемые в этом преступлении установлены и задержаны

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28 июня 2020 года четверо жителей Удомельского района насмерть забили мужчину и спрятали его труп в лесу. К такому выводу пришло следствие, которое ведут специалисты Бологовского отдела Следственного управления СК по Тверской области.

По озвученной ими версии, фигуранты в пьяном виде приехали в Удомлю для выяснения отношений с потерпевшим. Разговор не сложился. Тогда мужчину силой посадили в машину и увезли из города, к лесу. Там его избили.

-По телу мужчины было нанесено более 20 ударов, в том числе по жизненно-важным органам. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Тело злоумышленники спрятали в лесу, после чего с места преступления скрылись.

Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемые установлены и задержаны. Криминалисты установили роль каждого из них в произошедшем. Двое подозреваемых находятся под стражей. В отношении остальных вопрос о заключении под стражу сейчас решается.

ИСТОЧНИК KP.RU