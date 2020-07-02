В Тверской области мужчину насильно увезли в лес, где его убили и спрятали тело
28 июня 2020 года четверо жителей Удомельского района насмерть забили мужчину и спрятали его труп в лесу. К такому выводу пришло следствие, которое ведут специалисты Бологовского отдела Следственного управления СК по Тверской области.
По озвученной ими версии, фигуранты в пьяном виде приехали в Удомлю для выяснения отношений с потерпевшим. Разговор не сложился. Тогда мужчину силой посадили в машину и увезли из города, к лесу. Там его избили.
-По телу мужчины было нанесено более 20 ударов, в том числе по жизненно-важным органам. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК региона.
Тело злоумышленники спрятали в лесу, после чего с места преступления скрылись.
Дело квалифицировано по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Подозреваемые установлены и задержаны. Криминалисты установили роль каждого из них в произошедшем. Двое подозреваемых находятся под стражей. В отношении остальных вопрос о заключении под стражу сейчас решается.
ИСТОЧНИК KP.RU