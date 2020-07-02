2020-07-02T16:35:59+03:00
Общество

Жителям Тверской области разрешили дольше шуметь дома

Заксобрание региона внесло поправки в закон «О нарушении тишины»
Алина ПЕТРОВА
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В областном парламенте прошло очередное заседание. Фото: ЗСТОВ областном парламенте прошло очередное заседание. Фото: ЗСТО
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2 июля в рамках очередного заседания областные парламентарии во втором чтении рассмотрели и утвердили изменения в закон «О нарушении тишины». Проект закона был значительно доработан, во многом - в сторону смягчения ограничений.

Итак, внесены изменения в статью 1 закона Тверской области «О нарушении тишины».

Поправки предусматривают введение дополнительных периодов времени, в которые не допускается совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, в том числе, при проведении переустройства или перепланировки жилого и нежилого помещений в многоквартирном доме. В частности, не допускается совершение действий, сопровождаемых шумом, нарушающим тишину и препятствующим отдыху граждан, в будние дни с 23 часов до 7 часов.

Также в будни (с понедельника по пятницу) при производстве ремонтных или строительных работ в многоквартирных и иных жилых домах запрещается шуметь с 21 часа до 9 часов.

В выходные дни (суббота, воскресенье), а также в установленные федеральным законодательством нерабочие дни и нерабочие праздничные дни шум, мешающий отдыху граждан, запрещается с 23 часов до 10 часов, а при производстве ремонтных или строительных работ – с 19 часов до 10 часов.

Кроме того, ежедневно при производстве ремонтных или строительных работ в многоквартирных и иных жилых домах запрещаются действия, сопровождаемые шумом, с 13 часов до 15 часов. Исключение сделано для новостроек. В течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию там будут действовать общие нормы, запрещающие шум ежедневно при производстве ремонтных или строительных работ с 23 часов до 7 часов.

Отдельно прописана ситуация для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных вне границ населенных пунктов Тверской области. На их территориях не допускается совершение действий, сопровождаемых шумом, нарушающих тишину и препятствующих отдыху граждан, в будние дни с 23 часов до 7 часов, в выходные и праздничные дни - с 23 часов до 10 часов.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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