2020-07-02T16:26:12+03:00
Общество

Игорь Руденя расскажет, что осталось за кадром на открытии Ржевского мемориала

Губернатор вновь выйдет в телеэфир вечером 2 июня
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор возобновит выступления в телеэфире. Фото: ПТОГубернатор возобновит выступления в телеэфире. Фото: ПТО
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2 июля после более, чем двухнедельного перерыва, вновь состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» Тверь.

Как обещает пресс-служба областного правительства, глава региона расскажет, что осталось за кадром во время визита Президента РФ Владимира Путина в Тверскую область на открытие Ржевского мемориала Советскому солдату.

Также Игорь Руденя уделит внимание тому, как проходило голосование по поправкам в Конституцию в регионе. Уточнит то, как будут работать детские лагеря отдыха, которые откроются с 6 июля. И это еще не все.

Прямой эфир с губернатором можно посмотреть также на сайте «Вести-Тверь» и здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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