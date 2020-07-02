Игорь Руденя расскажет, что осталось за кадром на открытии Ржевского мемориала

2 Июль 2020 2020-07-02T16:26:12+03:00

Изменить размер текста: A A

2 июля после более, чем двухнедельного перерыва, вновь состоится прямой эфир с губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» Тверь.

Как обещает пресс-служба областного правительства, глава региона расскажет, что осталось за кадром во время визита Президента РФ Владимира Путина в Тверскую область на открытие Ржевского мемориала Советскому солдату.

Также Игорь Руденя уделит внимание тому, как проходило голосование по поправкам в Конституцию в регионе. Уточнит то, как будут работать детские лагеря отдыха, которые откроются с 6 июля. И это еще не все.

Прямой эфир с губернатором можно посмотреть также на сайте «Вести-Тверь» и здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU