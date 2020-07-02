В Твери женщина задушила своего новорождённого ребёнка пуповиной

2 Июль 2020 2020-07-02T16:19:55+03:00

За убийство новорожденного она отправилась в колонию

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В Заволжском районном суде Твери вынесли приговор женщине, обвинявшейся в убийстве своего новорождённого ребёнка.

В начале февраля этого года беременная женщина, находясь у себя дома, почувствовала схватки, но медиков не вызвала. Она не вставала на учёт по беременности и воспитывать ребёнка не собиралась.

Из материалов уголовного дела следует, что в туалете она родила доношенного жизнеспособного зрелого младенца - мальчика, весом 2 кг 983, ростом 51 см. Сразу же после родов обмотала шею младенца пуповиной и задушила.

Однако, преступление скрыть не удалось. По факту смерти новорождённого было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ. Заволжский районный суд Твери назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок полтора года в в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU