В Твери женщина задушила своего новорождённого ребёнка пуповиной
В Заволжском районном суде Твери вынесли приговор женщине, обвинявшейся в убийстве своего новорождённого ребёнка.
В начале февраля этого года беременная женщина, находясь у себя дома, почувствовала схватки, но медиков не вызвала. Она не вставала на учёт по беременности и воспитывать ребёнка не собиралась.
Из материалов уголовного дела следует, что в туалете она родила доношенного жизнеспособного зрелого младенца - мальчика, весом 2 кг 983, ростом 51 см. Сразу же после родов обмотала шею младенца пуповиной и задушила.
Однако, преступление скрыть не удалось. По факту смерти новорождённого было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ. Заволжский районный суд Твери назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок полтора года в в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU