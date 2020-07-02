26 вылетов за месяц совершили вертолёты санавиации в Тверской области
За этот июнь вертолеты санавиации региона 26 раз вылетали в районы, чтобы доставить оттуда в Тверскую областную клиническую больницу пациентов. Всего с начала года таких вылетов - 88.
К примеру, в конце месяца вертолеты санавиации доставили в ОКБ пациентов из Удомли и Нелидово с острым инфарктом миокарда. Им оказана высокотехнологичная медицинская помощь.
Задачу по развитию санавиации в регионе поставил губернатор Игорь Руденя.
Сейчас в Верхневолжье есть 25 площадок для вертолетов медиков.С начала этого года уже принята документация для создания вертолетных площадок в Конаковском, Кимрском и Молоковском районах, Осташковском городском округе, Андреапольском, Западнодвинском и Лесном муниципальных округах, Калязине, Кесовой Горе, Красном Холме, Кашине, Кувшиново.
На обеспечение деятельности санавиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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