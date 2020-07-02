УМВД сделало заявление по поводу избиения бойцами ОМОН мужчины на улице Твери

2 Июль 2020 2020-07-02T16:34:24+03:00

Вот так выглядел велосипедист сразу после конфликта с ОМОНовцами. Фото: страница дочери пострадавшего в соцсети

По словам пострадавшего, он лишь попросил насос, силовики утверждают- он был пьян и агрессивен

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Эта история произошла вечером 19 июня во дворе дома № 8 на улице Новая Заря в Заволжском районе Твери. К сотрудникам спецслужб, которые в штатском и на немаркированном спецзнаками авто, припарковались здесь в рамках выполнения спецзадания( как станет известно позже, проходило задержание вора в законе) обратился велосипедист - попросил насос.

У его велосипеда спустило колесо. Через некоторое время началась драка.

Силовики победили: у велосипедиста были диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, перелом 7 ребра, множественные ссадины и травмы мягких тканей, перелом нижней челюсти в двух местах.

Версии возникновения конфликта у сторон разные: велосипедист с супругой (а она была рядом в момент драки) утверждают, что мужчины в штатском на просьбу дать насос вышли из авто и начали избивать его.

Силовики говорят о том, что в момент конфликта мужчина был пьян и агрессивно себя вёл, нападая на них.

Региональный СК возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. Силовики изучают видеозаписи с камер наблюдения.

2 июля региональное УМВД в комментарии ТИА, касающемся данного инцидента, пояснило:

" ... на просьбу предоставить насос находящиеся в автомобиле пояснили, что они являются сотрудниками полиции, и в данный момент проводится оперативное мероприятие. Однако мужчина начал наезжать колесом велосипеда на вышедшего из автомобиля сотрудника. На неоднократные требования о прекращении указанных действий и просьбу уехать мужчина не реагировал и продолжал велосипедом давить сотрудника полиции. Когда полицейский попытался откатить велосипед в сторону, мужчина схватил сотрудника за плечо, при этом порвав форменное обмундирование».

В ведомстве так же пояснили, что на основании Федерального закона Российской Федерации "О полиции" в отношении правонарушителя были применены физическая сила и наручники. В настоящее время в УМВД России по Тверской области проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Однако, дочь мужчины не согласна с мнением полицейских, о чем неоднократно высказывалась в соцсетях и публиковала видео камер наблюдения, где, по ее мнению, видно, что на ее отца напали.

Сейчас, со слов дочери, мужчине предстоит серьёзная операция в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU