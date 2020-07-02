Законодательно утверждено звание «Почетный журналист Тверской области»
С идеей учредить в регионе это почетное звание вышли сами представители СМИ Верхневолжья. Губернатор Игорь Руденя инициативу поддержал.
Об этом объявили на заседании областного правительства 2 июня.
В итоге сегодня - 2 июля - на заседании Законодательного Собрания региона проголосовали за учреждение звания «Почетный журналист Тверской области».
Присваивать это звание, как сообщает областное правительство, будут "высококвалифицированным работникам печати, радио и телевидения за заслуги в развитии журналистики и средств массовой информации". И только тем, кто проработал в СМИ 15 и более лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»