2020-07-02T15:08:44+03:00
Общество

Законодательно утверждено звание «Почетный журналист Тверской области»

За это проголосовали депутаты регионального парламента
Александр ЖМУЛИН
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Об этом звании объявили 2 июня на заседании областного правительства. Фото: ПТООб этом звании объявили 2 июня на заседании областного правительства. Фото: ПТО
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С идеей учредить в регионе это почетное звание вышли сами представители СМИ Верхневолжья. Губернатор Игорь Руденя инициативу поддержал.

Об этом объявили на заседании областного правительства 2 июня.

В итоге сегодня - 2 июля - на заседании Законодательного Собрания региона проголосовали за учреждение звания «Почетный журналист Тверской области».

Присваивать это звание, как сообщает областное правительство, будут "высококвалифицированным работникам печати, радио и телевидения за заслуги в развитии журналистики и средств массовой информации". И только тем, кто проработал в СМИ 15 и более лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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