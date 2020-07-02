В Детском музейном центре Твери можно увидеть сказочные иллюстрации художника Александра Кукушкина

2 Июль 2020 2020-07-02T12:34:44+03:00

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Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея, где с 24 июня разрешено принимать гостей, приглашает на выставку работ художника Александра Кукушкина. В связи с открытием выставку было решено продлить еще на две недели.

- Приглашаем посетить выставку работ Александра Ивановича Кукушкина, с которой многие уже познакомились заочно. Теперь вы можете увидеть прекрасные иллюстрации Александра Ивановича вживую, рассмотреть нереально тонкие линии на офортах, порадоваться деликатным и невероятно симпатичным историческим зарисовкам. Добро пожаловать! - приглашают сотрудники музея.

Детский музейный центр,

ул. Советская, 3а.

Тел. 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU