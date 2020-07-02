Житель Тверской области похитил дизтопливо на два миллиона рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T16:03:01+03:00

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В Тверской области будут судить 37-летнего мужчину за хищение дизельного топлива из нефтепродуктопровода, принадлежащего организации, занимающейся строительством и эксплуатации магистральных нефтепроводов.

По информации Управления МВД региона, с января по апрель 2018 года мужчина и его подельники успели похитить не менее 61 тонны дизельного топлива. Его сливали из магистрального нефтепродуктопровода, расположенного в Сандовском районе. Ущерб составил два с лишним миллиона рублей. Это квалифицируется как особо крупный размер.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Оно будет рассматриваться в Сандовском районном суде Тверской области.

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU