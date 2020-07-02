2020-07-02T16:03:01+03:00
Происшествия

Житель Тверской области похитил дизтопливо на два миллиона рублей

Ему предстоит суд
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Тверской области будут судить 37-летнего мужчину за хищение дизельного топлива из нефтепродуктопровода, принадлежащего организации, занимающейся строительством и эксплуатации магистральных нефтепроводов.

По информации Управления МВД региона, с января по апрель 2018 года мужчина и его подельники успели похитить не менее 61 тонны дизельного топлива. Его сливали из магистрального нефтепродуктопровода, расположенного в Сандовском районе. Ущерб составил два с лишним миллиона рублей. Это квалифицируется как особо крупный размер.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Оно будет рассматриваться в Сандовском районном суде Тверской области.

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Тверской области разрешили дольше шуметь дома
Игорь Руденя расскажет, что осталось за кадром на открытии Ржевского мемориала
В Твери женщина задушила своего новорождённого ребёнка пуповиной
26 вылетов за месяц совершили вертолёты санавиации в Тверской области
УМВД сделало заявление по поводу избиения бойцами ОМОН мужчины на улице Твери
Законодательно утверждено звание «Почетный журналист Тверской области»
В Детском музейном центре Твери можно увидеть сказочные иллюстрации художника Александра Кукушкина
Житель Тверской области похитил дизтопливо на два миллиона рублей
В Тверской области от коронавируса к 2 июля вылечились 2618 жителей
Подписан протокол об итогах голосования по правкам к Конституции РФ в Тверской области
Книгочеям Твери предлагают написать рецензию на книгу и получить приз
В Тверской области подвели предварительные итоги голосования
Библиотека имени Герцена в Твери возобновила выдачу книг
В Тверской области реабилитированы четыре жертвы политических репрессий
Предварительные итоги голосования по правкам к Конституции будут оглашены утром 2 июля